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Haberler Trabzonspor

Milli ara fırsatı

Ligde geride kalan 7 maç sonrasında 9 puanı bulunan Trabzonspor'da Şenol Güneş değişim için çabalıyor. Takımın içindeki kırılganlığını ve temposuz oyununu değiştirmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı, lige verilen arada yoğun mesai harcıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günde çift antrenman gerçekleşirken fiziksel olarak yüklemeler yapılıyor. Kafasındaki oyun anlayışını takıma aşılamaya çalışan Güneş, diğer yandan hem bireysel hem de gruplar halinde toplantılar düzenliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Milli ara fırsatı
Ligde geride kalan 7 maç sonrasında 9 puanı bulunan Trabzonspor'da Şenol Güneş değişim için çabalıyor. Takımın içindeki kırılganlığını ve temposuz oyununu değiştirmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı, lige verilen arada yoğun mesai harcıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günde çift antrenman gerçekleşirken fiziksel olarak yüklemeler yapılıyor. Kafasındaki oyun anlayışını takıma aşılamaya çalışan Güneş, diğer yandan hem bireysel hem de gruplar halinde toplantılar düzenliyor.
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