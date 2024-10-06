Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Hakem Kadir Sağlam ilk yarıda temposuz oyuna ayak uydurdu.

Tuhaf fauller yarattı. 44'te Hatay penaltı bekledi, kornerden gelen topta Malheiro'nun eli doğal konumda ve kapalı, penaltı olmaz. Pozisyona sözlü itirazda bulunan Görkem'e sarı kart doğru. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla Lundstram ve Serdar'a sarı kartlar doğruydu. Kamil Ahmet'in itirazına sarı kart sınırları zorluyor. Bu davranışa kırmızı çıkarsa hayır demem. Faul beklediği pozisyonda faul yok, bu nasıl bir tepki hakemi dövecekmisin? Hakem basit temaslara fauller çaldı bazı faulleri pas geçince futbolu bilip bilmeme konusunda oyuncuların güvenini sarstı.

FIFA kokartı taşıyan bir hakem olduğu için beni de düşündürdü.