Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçta dakikalar 20'yi gösterirken, kenarda Şenol Güneş'in bakışları çok şey ifade ediyordu. O anda Şenol Güneş'e 'Hocam maçta kim kötü, kimi kenara almak istersiniz?' diye bir soru gelse; 'Uğurcan Çakır hariç herkes çıkabilir!' cevabını verirdi herhalde… Çünkü Hatayspor'un golünden sonra oyun disiplininden kopan ve telaş yapan bir Trabzonspor vardı sahada…
İşte size örnek: 0,11 gol beklentisi olan Hatayspor, kaleyi bulan ilk şutta öne geçti. Trabzonspor'un yediği gole baktım da; büyük takım böyle bir gol yer mi arkadaş! Lider oyuncu diye transfer edilen Lundstram'a yenilen golde iyi bakın… Görkem topa vururken, sırtını dönüyor! Böyle pozisyon alınır mı?