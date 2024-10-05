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TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş Hatayspor maçı öncesi konuştu

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerde Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:38
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş Hatayspor maçı öncesi konuştu

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak.

Bordo-mavililerde Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"Bütün oyuncular önemli. Alınan tüm oyuncular, şans geldiğinde iyi kullanarak takıma katkı vermeli. Bugün de sahaya çıkacak oyuncuların bunu yapacağını düşünüyorum. Galibiyet, tabii ki önemli. Kazanmak en azından kayıptaki moralsizliği ortadan kaldırıyor. Oyun olarak aşama kaydederek kazanmak önemli, Konya maçı öyleydi. Bu maçta da güzel bir sonuç istiyorum. Hatayspor da zor bir dönemden geçiyor. Oyun adına doğruları yaptığımızda kazanmayı bekliyorum."

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