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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da değişim zamanı! İşte Güneş'in planı

Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına çok farklı bir kadro ile çıkacak. Güneş, Kayserispor maçında sınıfta kalan takımda radikal bir değişime gidecek. Serdar, Cham ve Banza dönüyor, ilk 11’de en az beş farklı oyuncu bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Trabzonspor'da değişim zamanı! İşte Güneş'in planı

Bordo mavililer, kulüp tarihinde 2014-15 sezonundan sonra ilk kez bir sezona dört beraberlikle başladı. Beşinci kez geldiği Trabzonspor'da ilk kez çıktığı ilk iki maçtan (Beşiktaş, Kayseri) birer puanla ayrılan teknik direktör Şenol Güneş, kadroda önemli değişiklikler yapabileceğinin sinyallerini vermişti. "Şu anki oyun beni tatmin etmiyor. O yüzden bir arayışımız olacak. Herkes görevini yapacak" diyen başarılı hoca, statü gereği oynayamayan Banza, Serdar Saatçi ve Cham'ın da geri dönüşüyle birlikte kadroda en az beş değişiklik yapmayı planlıyor.

NWAKAEME SOLA YERLEŞİYOR

Güneş'in sağ stoperde Savic'in yerine Serdar Saatçi'ye, ofansif orta sahada Bardhi'nin yerine Cham'a, forvette de Draguş'un yerine Banza'ya forma vermesi bekleniyor. Bordo mavili hocanın sol kanatta da bir değişiklik yapma düşüncesinde olduğu ve skor katkısı yapamayan Orsic'in yerine sakatlık sürecini tamamen atlatan Nwakaeme'yi sahaya sürebileceği belirtiliyor. Bordo-mavili takımda forması garanti olarak gözüken isimlerin ise kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncuları Okay Yokuşlu ve Mendy olduğu öğrenildi.

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