Şenol Güneş'in Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde bir haftayı BAY geçen bir maçı ise Avrupa müsabakası nedeniyle ertelenen ve iki beraberlikle 2 puanı bulunan Trabzonspor, ligdeki üçüncü sınavına çıkacak. Büyük bir değişim yaşayan bordo mavililer, yeni hocası Şenol Güneş ile ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bu sezon oynadığı iki lig maçında da gol atamayan Trabzonspor, yeni bir başlangıç olarak baktığı bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

11 YIL SONRA ŞENOL GÜNEŞ

11 yıl aradan sonra geri dönerek 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Şenol Güneş, ilk maçında, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a rakip olacak. Kendi ismini taşıdığı komplekste bordo-mavililerin başında ilk kez Kartal ile karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcı Karadeniz devini yarışın içinde tutmak için zorlu müsabakadan 3 puan la ayrılmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Cham, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert, Svenson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Musrati, Rafa, Rashica, Mario, Immobile

PAPARA'DA KAYBETMİYOR

LIGDEKI ilk iki maçını deplasmanda oynayan Fırtına, bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Karadeniz devi bu sezon Avrupa'daki Ruzomberok, Rapid Wien ve St. Gallen maçlarını evinde yapmış, 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştı. Trabzonspor, geçen sezon sahasında oynadığı son üç lig maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Gaziantep FK ve Ankaragücü'nü 4-2, İstanbulspor'u da 3-0 yenmişti.

BANZA VE CHAM GÖREVE

BORDO mavililerin yeni hocası Şenol Güneş, bugün takımda bazı değişiklikler yapacak. Güneş'in yapacağı ilk değişikliğin forvet hattında olacağı ve yeni transferlerden Banza'yı ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi. Ayrıca bir başka transfer Cham'ı da ilk kez 11'de oynatmaya hazırlanıyor.

GÖZLER UĞURCAN'DA

Fırtına'da sezona iyi giren Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında yine önemli kozlardan olacak. Kurtarışlarıyla dikkat çeken ve bu sezon çıktığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven, derbide de bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Beşiktaş'a karşı daha önce 13 kez bordo-mavili formayı giyen Uğurcan Çakır 2 maçta kaleyi kapattı.

PAPARA'DA BÜYÜK ŞOV

Bordo mavili taraftarlar bugün Papara Park'ı bayram yerine çevirecek. Edinilen bilgiye göre, taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alacak. Yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın da olacağı hazırlıklarda ayrıca son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan gündemlerinden olan Narin için de bir görsel hazırlandığı öğrenildi.

RAKAMLARLA DERBİ

103: Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 103. kez rakip olacak. Daha önceki 102 maçın 38'ini Kartal, 37'sini Fırtına kazandı. 27 karşılaşma ise berabere bitti. 50: İki takım Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken, Karadeniz devi bu maçların 24'ünü kazandı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı, 11 müsabaka berabere bitti. 71: 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 8'i Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71 gol kaydetti, Beşiktaş ise 61 kez ağları havalandırdı. 3-0: Bordo-mavili takım, geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.