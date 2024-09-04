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Şenol Güneş 11 yıl sonra Trabzonspor'a döndü

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:31
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Şenol Güneş 11 yıl sonra Trabzonspor'a döndü

Trabzonspor'da, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başlayacak.

Elazığspor yenilgisinin ardından 27 Ocak 2013 tarihinde bordo-mavili takımdaki görevinden ayrılan Güneş, 12 yıla yakın süre sonra tekrar eski takımında görev yapacak.

Güneş'in 4. döneminde 113 lig maçına çıkan bordo-mavililer, 57 galibiyet, 32 beraberlik, 24 mağlubiyet alırken 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupayı müzesine götürdü.

Karadeniz ekibinde 4. döneminde 4 sezon takımın başında yer alan Güneş'in ayrılışından sonra 14 teknik adam bordo-mavili ekipte görev yaptı.

Trabzonspor'da söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı görev aldı.

DOĞAN DÖNEMİNDE 4. ÇALIŞTIRICI

Şenol Güneş, 26 Mart 2023 tarihinde göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev yapacak 4. teknik adam olacak.

Karadeniz ekibinde, Doğan döneminde Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı'ya bordo-mavili takım emanet edildi.

44 TEKNİK ADAM ÇALIŞTI

Trabzonspor'un lig tarihinde 44 teknik direktör görev yaptı.

Bordo-mavili takımda görev yapan teknik adamlar şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica.

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