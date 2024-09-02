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Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 11:14
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Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti!

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen karşısında turu geçemeyen bordo mavililer, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı alarak 2. Abdullah Avcı dönemini sona erdirdi.

Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına geçmişti. Hatta bordo mavililerin, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i gündemine aldığı ifade edilmişti. Bu konuya dair sıcak bir gelişme yaşandı.

61 Saat'te yer alan habere göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul'a gitti.

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