CANLI İZLE | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor

A Spor'da canlı yayına telefonla bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili ekibin transfer gündeminden takımın yeni teknik direktörüne kadar merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI: