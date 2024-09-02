CANLI İZLE | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor

A Spor'da canlı yayına telefonla bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili ekibin transfer gündeminden takımın yeni teknik direktörüne kadar merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Trabzonspor'u bir an önce toparlayacak isim için çalışmalarımız sürüyor.

"FATİH TEKKE HAYRANIYIM"

"Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım."

"BEN DE MEMNUN DEĞİLİM"

"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."

Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar yeni teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir.

ONUACHU TRANSFERİ NE DURUMDA?

Onuachu için bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptılk ve beklemeye geçtik.

"SERDAR SAATÇI GÜNDEMİMİZDE!"

Savunmada sıkıntılarımız var. Serdar Saatçı konusunda görüşmelerimiz var.

"YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR!"

"Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık."