Sevinmeyi unuttu

Bordo mavili ekip, Avrupa'da istediği gibi bir performans sergileyemedi ve erken havlu attı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya takımı Rapid Wien'e karşı 1-0 ve 2-0'lık yenilgiler alarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, Konferans Ligi'nde de umduğunu bulamadı. İsviçre temsilcisi St. Gallen önünde de normal sürelerde 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler alarak kazanamadı. Temsilcimiz, Avrupa'da lig etabını göremeden elenmek zorunda kaldı. Trabzonspor bu sezon sadece Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenerek elemişti.

Galibiyet gelmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarındaki karnesine yeni bir galibiyet ekleyemedi. Avcı, toplamda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 25 mağlubiyetlik bir karneye sahip oldu. Tecrübeli çalıştırıcı kariyeri boyunca Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'la Avrupa'da mücadele etti.