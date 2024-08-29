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Trabzonspor - St. Gallen maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor evinde İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geliyor. Golsüz sonuçlanan ilk maçın ardından temsilcimize turu geçmek için galibiyet yeterli olacak. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor. Trabzonspor - St. Gallen maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 20:00
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Trabzonspor - St. Gallen maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor evinde St Gallen ile karşı karşıya geliyor. İsviçre'de oynanan ilk maç golsüz tamamlandı. Bordo mavililer, galibiyet alması durumunda Konferans Ligi'ne kalmayı başaracak.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor.

TRABZONSPOR - ST. GALLEN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic

Trabzonspor - St. Gallen maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

AVRUPA'DA 155. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 155. maçına çıkıyor.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 154 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, 38 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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