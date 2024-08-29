Trabzonspor Muhammed Cham transferini bitirdi!

Trabzonspor'un transfer dönemi boyunca uğraştığı Muhammed Cham konusunda anlaşma sağlandı.

Bordo-mavililer Clermont'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor bu rakamı 4 taksit halinde anlaşma sağladı.

"Beni seveni ben de severim."Yeni evine hoş geldin ❤️💙Muhammed Cham | #17 pic.twitter.com/I5aX2uTHlZ — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2024

MUHAMMED CHAM KİMDİR? Avusturyalı oyuncu 26 Eylül 2000 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu Hannover, Panzing, Wolfsburg, Hannover gibi takımların altyapısında forma giydi. 202-21 sezonunda Admira Wacker takımından Clermont'ta transfer olan oyuncu kariyerinde 71 Ligue 1 maçında forma giydi ve 15 gol katkısı verdi. Geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 2 bin 565 dakika süre alan oyuncu 8 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Muhammed Cham, Clermont'un yanı sıra A. Lustenau, Vendsyssel FF ve Admira Wacker gibi takımlara oynadı.

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