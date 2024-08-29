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Trabzonspor Muhammed Cham transferini bitirdi!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Cham transferinde mutlu sona ulaşıldı. Bordo-mavililer, Clermont'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:04 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:38
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Trabzonspor Muhammed Cham transferini bitirdi!

Trabzonspor'un transfer dönemi boyunca uğraştığı Muhammed Cham konusunda anlaşma sağlandı.

Bordo-mavililer Clermont'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor bu rakamı 4 taksit halinde anlaşma sağladı.

MUHAMMED CHAM KİMDİR?

Avusturyalı oyuncu 26 Eylül 2000 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu Hannover, Panzing, Wolfsburg, Hannover gibi takımların altyapısında forma giydi.

202-21 sezonunda Admira Wacker takımından Clermont'ta transfer olan oyuncu kariyerinde 71 Ligue 1 maçında forma giydi ve 15 gol katkısı verdi.

Geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 2 bin 565 dakika süre alan oyuncu 8 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Muhammed Cham, Clermont'un yanı sıra A. Lustenau, Vendsyssel FF ve Admira Wacker gibi takımlara oynadı.

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