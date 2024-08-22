Avcı’nın planı hazır

İsviçre'de Saint Gallen maçı öncesi planlar yapıldı. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen bordo mavililerde motivasyon üst noktaya çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da maça dair planlarını hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek takımıyla paylaştı, tüm tedbirleri aldı. İsviçre ekibi Saint Gallen'in bu sezon hem kendi ligindeki hem de Konferans Ligi'ndeki tüm maçlarını analiz eden deneyimli teknik adam oyun planını buna göre yaptı.

İSVİÇRE'DE KARŞILAMA

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda bugün St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye gitti. THY'ye ait özel uçakla sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan hareket eden bordo mavili kafile, 3.5 saatlik yolculuğun ardından Zürih Havalimanı'na ulaştı. Bordomavili takımı havalimanı çıkışında karşılayan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi. Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun da teknik heyet ve futbolcuları karşılayarak, başarı diledi.

İKİ TRANSFER DAHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçı öncesi konuştu. Avcı, transfer çalışmalarına değinerek, "İki transferi kısa süre içinde gerçekleştireceğiz, ben buna inanıyorum. Trabzonspor, İstanbul ile ekonomisiyle değil, karakteriyle yarışacak" dedi. Deneyimli hoca, "İyi kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızın istediği ve herkesin mutlu olabileceği Trabzonspor'u en yakın zamanda taraftarımızın önüne koyacağız. Geçen haftaki Rapid maçı antrenörlük kariyerimin en olumsuz maçıydı. Oyun hepimizi yordu" yorumunu yaptı.

BİZ TRABZONSPOR'UZ

Karadeniz devinin tecrübeli sol beki Borna Barisic, St. Gallen maçını değerlendirdi, "Kaliteli ve agresif bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz de Trabzonspor'uz. Bunu sahada göstereceğiz" dedi.