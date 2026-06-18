Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

SEZON PERFORMANSI Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 45 maçta görev alan Thuram, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.