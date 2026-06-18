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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Galatasaray ile ismi uzun süredir transfer iddialarında anılan Khephren Thuram hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Thuram için 30 milyon euroluk teklif ilettiği öne sürülen sarı-kırmızılıların ilgisine Fransız futbolcunun cevabı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 10:24
Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, hedefini Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmek olarak belirledi.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya çalışıyor.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Kadroya takviye konusunda, ilk olarak yıldız bir orta saha ve 10 numara pozisyonlarına transfer yapmayı hedefleyen Cimbom, rotasını İtalya'ya çevirmişti.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Juventus'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle yaşayacağı gelir düşüşünü fırsat olarak kullanmak isteyen Galatasaray, İtalyan devinin yıldız ismi için teklif yapmıştı.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden bir tanesi Khephren Thuram.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Fransız oyuncu için 30 milyon euro'luk teklif ilettiği söylenen sarı-kırmızılılara transfer yanıtı gecikmedi.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Tuttosport'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın bu ilgisi, yıldız orta sahanın ilgisini çekmedi.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Thuram'ın Juventus'taki kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Haberde, 25 yaşındaki oyuncunun Juventus'tan ayrılmasının zor olarak görüldüğü, kulübün mali nedenlerle kendisini satış listesine koyması halinde değerlendireceği tek seçeneğin Premier Lig olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Öte yandan Juventus'un oyuncuyu satmayı düşünmesi için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği aktarılıyor.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

Thuram ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın yanı sıra; Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa olduğu vurgulandı.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 45 maçta görev alan Thuram, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi

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