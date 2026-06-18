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Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi
Galatasaray 30 milyon euroluk teklif iletmişti! Khephren Thuram transfer kararını verdi
Galatasaray ile ismi uzun süredir transfer iddialarında anılan Khephren Thuram hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Thuram için 30 milyon euroluk teklif ilettiği öne sürülen sarı-kırmızılıların ilgisine Fransız futbolcunun cevabı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 10:24
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, hedefini Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmek olarak belirledi.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya çalışıyor.
Kadroya takviye konusunda, ilk olarak yıldız bir orta saha ve 10 numara pozisyonlarına transfer yapmayı hedefleyen Cimbom, rotasını İtalya'ya çevirmişti.
Juventus'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle yaşayacağı gelir düşüşünü fırsat olarak kullanmak isteyen Galatasaray, İtalyan devinin yıldız ismi için teklif yapmıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden bir tanesi Khephren Thuram.
Fransız oyuncu için 30 milyon euro'luk teklif ilettiği söylenen sarı-kırmızılılara transfer yanıtı gecikmedi.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın bu ilgisi, yıldız orta sahanın ilgisini çekmedi.
Thuram'ın Juventus'taki kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Haberde, 25 yaşındaki oyuncunun Juventus'tan ayrılmasının zor olarak görüldüğü, kulübün mali nedenlerle kendisini satış listesine koyması halinde değerlendireceği tek seçeneğin Premier Lig olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan Juventus'un oyuncuyu satmayı düşünmesi için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği aktarılıyor.
Thuram ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın yanı sıra; Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 45 maçta görev alan Thuram, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.