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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hyun-Seok Hong'u bitiriyor! Anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Gent forması giyen Güney Koreli orta saha oyuncusu Hyun-Seok Hong'un transferi için Belçika ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:51
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hyun-Seok Hong'u bitiriyor! Anlaşma tamam

Transferin hızlı takımlarından olan Trabzonspor, bir ismi daha takıma kazandırıyor. Forvetle birlikte orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Belçika'da bulundu.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Gent forması giyen Güney Koreli orta saha oyuncusu Hyun-Seok Hong için kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili yönetim, pazartesi gününe kadar bu transfere kesin noktayı koyup, UEFA Konferans Ligi listesine yetiştirmek istiyor.

Bu sezon Gent formasıyla 7 maça çıkan Hyun-Seok Hong, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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