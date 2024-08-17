TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hyun-Seok Hong'u bitiriyor! Anlaşma tamam

Transferin hızlı takımlarından olan Trabzonspor, bir ismi daha takıma kazandırıyor. Forvetle birlikte orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Belçika'da bulundu.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Gent forması giyen Güney Koreli orta saha oyuncusu Hyun-Seok Hong için kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili yönetim, pazartesi gününe kadar bu transfere kesin noktayı koyup, UEFA Konferans Ligi listesine yetiştirmek istiyor.

Bu sezon Gent formasıyla 7 maça çıkan Hyun-Seok Hong, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.