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Çare pivot santrafor

Forvet transferi yapacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın tarif ettiği pivot santrfor profilleri dikkat çekti. 2019- 2024 yılları arasında bordo mavili forma altında önemli izler bırakan Sörloth, Cornelius ve Onuachu, en başarılı isimler oldu. SÖRLOTH, 2019-2020 sezonunda 49 resmi maçta 33 gol atıp, 11 asist yaptı ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Trabzonspor ligde 2'nci sırayı aldı. 2021-2022 sezonunda bu kez Cornelius 49 resmi maça çıkarak 20 gol, 6 asistlik katkı verdi, bordo mavili takım sezonu şampiyon bitirdi. GEÇTIĞIMIZ sezon da taraftarın sevgilisi olan Paul Onuachu, 25 resmi maçta 17 gol attı, 4 asist yaptı, özellikle derbilerde yıldızlaştı. Trabzonspor ligi 3'ncü bitirip Avrupa Ligi biletini aldı, Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Çare pivot santrafor
Forvet transferi yapacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın tarif ettiği pivot santrfor profilleri dikkat çekti. 2019- 2024 yılları arasında bordo mavili forma altında önemli izler bırakan Sörloth, Cornelius ve Onuachu, en başarılı isimler oldu. SÖRLOTH, 2019-2020 sezonunda 49 resmi maçta 33 gol atıp, 11 asist yaptı ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Trabzonspor ligde 2'nci sırayı aldı. 2021-2022 sezonunda bu kez Cornelius 49 resmi maça çıkarak 20 gol, 6 asistlik katkı verdi, bordo mavili takım sezonu şampiyon bitirdi. GEÇTIĞIMIZ sezon da taraftarın sevgilisi olan Paul Onuachu, 25 resmi maçta 17 gol attı, 4 asist yaptı, özellikle derbilerde yıldızlaştı. Trabzonspor ligi 3'ncü bitirip Avrupa Ligi biletini aldı, Türkiye Kupası'nda final oynadı.
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