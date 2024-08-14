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Trabzonspor'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Paul Onuachu için kulübü Southampton'la görüşmelerini sürdürüyor. Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, yeni bir planla İngiliz ekibinin kapısını çaldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek

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Trabzonspor forvet bölgesindeki ilk adayı Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. 7 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Fırtına'nın yeni bir öneri ile İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü. Takvim'in iddiasına göre Bordo-Mavililer, 7 milyon Euro'luk teklifini 7,5 milyon Euro'ya çıkaracağı ve Southampton ile Göztepe'nin Başkanın aynı olmasından dolayı İzmir ekibine Yunan kanat oyuncusu Fountas ile birlikte Umut Bozok'u da önereceği gelen haberler arasında. 29 yaşındaki golcü oyuncu için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyen Ada ekibinin olası teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Onuachu'nun Trabzon'a transferi konusunda kolaylık sağlanmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

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