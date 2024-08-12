Spor yazarları Sivasspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

"Trabzonspor'un rakibini hataya zorlayacak baskı ve pres anlayışı da yok. Rapid Wien maçının doğru olmayan orta saha tercihinden sonra radikal bir değişiklikle daha ofansif oyuncu ile maça başlamak her şeyin hücum adına istenilen seviyeye gelip goller bulunacak anlamına gelmez ve gelmedi nitekim. Yapılan 10 transferin uyum sorunundan daha çok bana göre kalite sorunu var. Bu kadar fazla transfer yapıp bu kadar para vermek yerine daha az oyuncu alarak ama nokta transfer yaparak bir de kaliteli oyuncu alarak, bu rakamı orada kullanmak sanki daha doğru olacağı gibi takımın gücünü, kalitesini ve seviyesini daha yukarları da taşırdı diye düşünüyorum."