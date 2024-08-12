Spor yazarları Sivasspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları da Sivasspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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"Dün ilk 11'de oynayan 6 yeni transfere bakıyorum da... Tamam uyum süreci vs... Kaliteli oyuncunun uyum süreci olmuyor. Gelir gelmez takır takır oynuyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinden hangisi şu anki formu ile bu takıma maç kazandırabilir! Bu kadar transfer yapmak yerine Trabzonspor'un gücüne güç katacak 3-4 transfer yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı?"
"Trabzonspor'da her maçta Uğurcan Çakır kalesinde devleşiyor! Uğurcan kalede olmasa var ya... Yandı Trabzonspor! Defans derli toplu değil. Orta sahada ayakta kalan, hücuma destek veren oyuncu yok. Kenar bekleri orta yapmadan maçı bitiriyor. Emektar Vişça sahada ter döküyor. Trezeguet yüreği ile oynuyor ama o da çok gol kaçırıyor. Nwakaeme giriyor, eski görüntüsünden çok çok uzak."
"Trabzonspor gol atamıyor, çünkü golcüsü yok. Sanki kadroda Onuachu varmış gibi yine hep havadan oynadı durdu Trabzonspor! Draguş iyi niyetli bir forvet. Ama Abdullah hocanın istediği bir pivot santrfor değil. Geçen sezon başında Petkovic'i bekledi aylarca Trabzonspor! Bu yaz döneminde de Onuachu ve Weghorst'u bekliyor. Olmuyorsa olmuyordur! Oluyorsa da bir an önce bu iki oyuncudan birinin transferi bitirilmelidir."
"Yoksa bu takım lige puan kaybı ile başladığı gibi Rapid Wien'e de elenir. Dünyada başka golcü mü yok! Acil bir santrfor transfer edilmeli. Ayrıca bu takıma liderlik yapabilecek tecrübeli bir 10 numara transferi de şart. Yeni transferler içinde sadece Okay Yokuşlu takıma katkı verebilecek potansiyelde. O da bildiğimiz bir oyuncu zaten! Ya diğerleri..."
"Sivasspor ikinci yarıda çok etkili hücumlar yaptı. Üst üste gol pozisyonlarına girdi. 5'li defans kurgusuyla oynayan Bülent Uygun'un öğrencileri, gerçekten de iyi savunma yapıyor. İki takımın birer şutu da direkten döndü. Maçın hakkı da beraberlikti. Öyle de oldu zaten!"
"Trabzonspor'un bu futbolla ligde ve Avrupa'da işi zor! Bir takımı her maçta kalecisi sırtlıyorsa, ayakta tutuyorsa o takımda büyük sorun var demektir. Abdullah hocam, artık kendini güncelleyip; kalıplarının dışına çıkmayı dene! Cesaretsiz zafer olmaz hocam!"
REHA KAPSAL:
"Trabzonspor yeni hedeflerle yeni sezonda Sivas'ta sahne alıyor. Tek düşünce Şampiyonluk ama bunun sahaya yansıması istenilen ve beklenilen seviyenin kesinlikle çok altında. İlk yarı Trabzonspor yüzde 70 topla oynayıp net pozisyon üretemediler bunun en önemli sebebi top ayağında iken hücum edememesi ve bununla ile ilgili bir planının olmaması."
"Trabzonspor'un rakibini hataya zorlayacak baskı ve pres anlayışı da yok. Rapid Wien maçının doğru olmayan orta saha tercihinden sonra radikal bir değişiklikle daha ofansif oyuncu ile maça başlamak her şeyin hücum adına istenilen seviyeye gelip goller bulunacak anlamına gelmez ve gelmedi nitekim. Yapılan 10 transferin uyum sorunundan daha çok bana göre kalite sorunu var. Bu kadar fazla transfer yapıp bu kadar para vermek yerine daha az oyuncu alarak ama nokta transfer yaparak bir de kaliteli oyuncu alarak, bu rakamı orada kullanmak sanki daha doğru olacağı gibi takımın gücünü, kalitesini ve seviyesini daha yukarları da taşırdı diye düşünüyorum."
"Sezonun dördüncü resmi maçı ve her karşılaşmada kaleci Uğurcan Çakır sahanın en iyisi ise sanırım fazla söze gerek yok. Çünkü ne oynadığı belli olmadığı gibi bir fikri, bir felsefesi olmayan görüntüsü veren, bununla beraber fiziksel olarak da iyi olmayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın takımına bir oyun kimliği oluşturması, istenilen seviyeye getirmesi ve oyun olarak da geliştirmesi için daha fazla mesai harcaması gerekli."
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