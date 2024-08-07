Trabzon hava yolları

Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna güçlü bir forvet kazandırmak isteyen Trabzonspor'da iki isim öne çıkıyor. Wout Weghorst ve Paul Onuachu'dan birini kadrosuna katmak isteyen bordomavililerde özellikle bu iki yıldızın oyuncu profili heyecan yaratıyor. 1.97'lik Weghorst ve 2.01'lik Onuachu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği oyun stiline uyuyor. Kadrodaki kanat oyuncuları düşünüldüğünde böylesine forvet profilleri daha bir anlam kazanıyor.

HÜCUMDA BÜYÜK GÜÇ

Sağ bekte yeni gelen Pedro Malheiro ile sağ kanatta Edin Vişça ve Cihan Çanak öne çıkıyor. Sol bekte Barisic ile Eren Elmalı dikkat çekerken, sol kanatta geri dönen Nwakaeme ve Trezeguet göze çarpıyor, kadroda olan Orsic de her iki kanatta oynayabiliyor. Yine Draguş da kanat forvet olarak görev alabiliyor. Enis Bardhi ve Ozan Tufan ise kanatlarda forma giyebilen isimler. Kanatlardaki bu güçlü alternatifler Weghorst ya da Onuachu ikilisinden hangisi gelirse forvete ciddi güç katacak.

TÜRK FUTBOLUNA YAKINLAR

Bordo mavililerin forvet hattındaki hedefleri Weghorst ve Onuachu'nun en büyük avantajı Süper Lig'i çok iyi tanımaları ve adaptasyon sorunu çekmeyecek olmaları... Daha önce Beşiktaş'ta oynayan Weghorst ve geçen sezon bordo-mavili takımda oynayan Onuachu, ligi ve rakipleri çok iyi tanıyor