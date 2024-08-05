Haberler Trabzonspor

Yerli bereketi

Bordo mavili takımda kadrodaki yerli yıldızlar dikkat çekiyor. Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Cihan Çanak, Enis Destan gibi isimler teknik heyetin elini güçlendiriyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yerli bereketi

Kadro yapılanması kapsamında yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da yerli isimler göze çarpıyor. Abdullah Avcı'nın ekibinde Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Eren Elmalı gibi deneyimli isimlerin yanında Cihan Çanak ve Enis Destan gibi gelecek vadeden oyuncular da yer alıyor. Avrupa Ligi'nde Ruzomberok karşısında kalede Uğurcan Çakır her iki maçta gösterdiği üstün performansla herkesi memnun etti. Ayrıca yeni transferlerden Ozan Tufan'ın kısa sürede takıma uyum sağlaması, Eren Elmalı'nın takımın iyilerinden olması, 19 yaşındaki Cihan Çanak'ın yeteneklerini hemen göstermesi diğer olumlu gelişmeler arasına yazıldı. Son olarak taraftarların da çok sevdiği ve daha önce 2015-2018 arası Trabzonspor'da oynayan Okay Yokuşlu'nun geri dönüşü yüzleri güldürdü.

ÇOK İYİ BAŞLADI

Kaptan Uğurcan Çakır, 2024-2025 sezonuna çok iyi başladı. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok maçlarında başarılı bir performans sergileyen Uğurcan, taraftarlarına güven aşıladı. İki maçta toplam 13 kurtarış yapan tecrübeli kaleci, Abdullah Avcı'nın bu sezon en önemli kozlarından olacak.

MİLLİ FORMAYA ADAYLAR

Mevcut kadroda A Milli Takım'da yer alan ve EURO 2024'e katılan Uğurcan Çakır ile Okay Yokuşlu haricinde birçok önemli isim bulunuyor. Ozan Tufan ve Eren Elmalı, ay yıldızlı formaya geri dönmek istiyor. Benzer şekilde 19 yaşındaki genç yetenek Cihan Çanak ve golcü futbolcu Enis Destan da göstereceği performansla A Milli Takım'da yer almayı hedefliyor.

G.Saray transferde gaza bastı! Gabriel Sara'nın ardından....
F.Bahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan 2 transfer daha! Fenerbahçe'ye şok çalım...
Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...
F.Bahçe'ye Amrabat müjdesi!
G.Saray'dan flaş Köhn kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:21
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:11
Samuel yarışı Samuel yarışı 22:51
Sarina Koga veda etti Sarina Koga veda etti 22:51
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:45
Beşiktaş'a Hollandalı kanat! Beşiktaş'a Hollandalı kanat! 22:44
Daha Eski
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? 22:44
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 22:44
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 22:44
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 22:43
Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... 22:43
Arda Güler'e ABD'de şok! Arda Güler'e ABD'de şok! 22:43