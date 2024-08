Yerli bereketi

Kadro yapılanması kapsamında yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da yerli isimler göze çarpıyor. Abdullah Avcı'nın ekibinde Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Eren Elmalı gibi deneyimli isimlerin yanında Cihan Çanak ve Enis Destan gibi gelecek vadeden oyuncular da yer alıyor. Avrupa Ligi'nde Ruzomberok karşısında kalede Uğurcan Çakır her iki maçta gösterdiği üstün performansla herkesi memnun etti. Ayrıca yeni transferlerden Ozan Tufan'ın kısa sürede takıma uyum sağlaması, Eren Elmalı'nın takımın iyilerinden olması, 19 yaşındaki Cihan Çanak'ın yeteneklerini hemen göstermesi diğer olumlu gelişmeler arasına yazıldı. Son olarak taraftarların da çok sevdiği ve daha önce 2015-2018 arası Trabzonspor'da oynayan Okay Yokuşlu'nun geri dönüşü yüzleri güldürdü.

ÇOK İYİ BAŞLADI

Kaptan Uğurcan Çakır, 2024-2025 sezonuna çok iyi başladı. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok maçlarında başarılı bir performans sergileyen Uğurcan, taraftarlarına güven aşıladı. İki maçta toplam 13 kurtarış yapan tecrübeli kaleci, Abdullah Avcı'nın bu sezon en önemli kozlarından olacak.

MİLLİ FORMAYA ADAYLAR

Mevcut kadroda A Milli Takım'da yer alan ve EURO 2024'e katılan Uğurcan Çakır ile Okay Yokuşlu haricinde birçok önemli isim bulunuyor. Ozan Tufan ve Eren Elmalı, ay yıldızlı formaya geri dönmek istiyor. Benzer şekilde 19 yaşındaki genç yetenek Cihan Çanak ve golcü futbolcu Enis Destan da göstereceği performansla A Milli Takım'da yer almayı hedefliyor.