Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek moral kazanan ve şampiyonluk yarışında da önde olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son üç sezonda Mauro İcardi, Victor Osimhen, Alvaro Morata, Dries Mertens ve Davinson Sanchez gibi süper starları kadrosuna katan sarı-kırmızılıların hedefinde; yine büyük bir yıldız var. O isim; bonservisi Chelsea'de bulunan ancak kiralık olarak Milan'da forma giyen Joao Felix...