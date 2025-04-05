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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mertens'in yerine flaş bir isim düşünüyor. Osimhen, Morata, Icardi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Cimbom Portekizli yıldız için tüm şartlarını zorluyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes de süreci doğruladı. Anlaşma sağlanması halinde 25 yaşındaki süper yıldız gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek moral kazanan ve şampiyonluk yarışında da önde olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

Son üç sezonda Mauro İcardi, Victor Osimhen, Alvaro Morata, Dries Mertens ve Davinson Sanchez gibi süper starları kadrosuna katan sarı-kırmızılıların hedefinde; yine büyük bir yıldız var. O isim; bonservisi Chelsea'de bulunan ancak kiralık olarak Milan'da forma giyen Joao Felix...

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

OPSİYONLU KİRALIK
Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakacak olmasından dolayı bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Portekizli oyuncu için gaza bastı.

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

İtalyan medyasına konuşan Felix'in menajeri Jorge Mendes de Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Portekizli süper star, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Chelsea'yle 2031'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

ATLETİCO 127 MİLYON ÖDEDİ
Futbola Porto altyapısında başlayan ardından Benfica'nın altyapısına geçen Joao Felix, A takıma yükseldikten bir sene sonra rekor bir bonservisle Atletico Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devi, 2019 yaz tarnsfer döneminde Felix için tam 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

Bu sezonun başında ise Chelsea, 52 milyon euroya Felix'in tapusunu aldı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Milan'a gönderildi.

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

ARABİSTAN'I REDDETTİ
Felix, Suudi Arabistan'dan kendisine gelen iki teklifi de reddetti. 25 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı

G.SARAY'A KARŞI OYNADI
Felix, 2018-19 sezonunda Benfica formasıyla Galatasaray'a karşı 2 maça çıktı. Genç yıldız, bu maçlarda gol ve asist katkısı yapamadı.

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