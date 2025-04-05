Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Dünya yıldızının menajeri transferi doğruladı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mertens'in yerine flaş bir isim düşünüyor. Osimhen, Morata, Icardi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Cimbom Portekizli yıldız için tüm şartlarını zorluyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes de süreci doğruladı. Anlaşma sağlanması halinde 25 yaşındaki süper yıldız gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
OPSİYONLU KİRALIK
İtalyan medyasına konuşan Felix'in menajeri Jorge Mendes de Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Portekizli süper star, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Chelsea'yle 2031'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
ATLETİCO 127 MİLYON ÖDEDİ
Futbola Porto altyapısında başlayan ardından Benfica'nın altyapısına geçen Joao Felix, A takıma yükseldikten bir sene sonra rekor bir bonservisle Atletico Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devi, 2019 yaz tarnsfer döneminde Felix için tam 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Bu sezonun başında ise Chelsea, 52 milyon euroya Felix'in tapusunu aldı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Milan'a gönderildi.
ARABİSTAN'I REDDETTİ
Felix, Suudi Arabistan'dan kendisine gelen iki teklifi de reddetti. 25 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek devam etmeyi planlıyor.
G.SARAY'A KARŞI OYNADI
Felix, 2018-19 sezonunda Benfica formasıyla Galatasaray'a karşı 2 maça çıktı. Genç yıldız, bu maçlarda gol ve asist katkısı yapamadı.
DİĞER