TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...
Son dakika transfer haberi: Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da gelecek sezon için düğmeye basıldı. Cimbom, Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne'yi renklerine bağlamak için planını belirledi. Dünya yıldızının transferinde Mertens'e büyük rol düşecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Cimbom'un yanı sıra MLS'ten San Diego, Arjantin'den River Plate ve Suudi Arabistan 2. Ligi'nden Neom kulübü de yıldız futbolcu için devreye girdi.
Galatasaray, De Bruyne'yi ikna etmek için Mertens'i de devreye sokacak.
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