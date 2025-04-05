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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...

Son dakika transfer haberi: Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da gelecek sezon için düğmeye basıldı. Cimbom, Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne'yi renklerine bağlamak için planını belirledi. Dünya yıldızının transferinde Mertens'e büyük rol düşecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...

Bir yandan ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da Kevin de Bruyne heyecanı yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...

Belçikalı on numara yaptığı açıklamada, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını resmen ilan edince sarı-kırmızılı yönetim vakit kaybetmeden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...

Galatasaray, 33 yaşındaki De Bruyne'nin menajeriyle temas kurarak şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...

Cimbom'un yanı sıra MLS'ten San Diego, Arjantin'den River Plate ve Suudi Arabistan 2. Ligi'nden Neom kulübü de yıldız futbolcu için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne operasyonu! Mertens'in rolü...

Galatasaray, De Bruyne'yi ikna etmek için Mertens'i de devreye sokacak.

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