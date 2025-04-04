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Haberler Süper Lig Adana Demirspor 0-2 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Adana Demirspor 0-2 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Bellona Kayserispor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 21:59
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Adana Demirspor 0-2 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kayseri ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bellona Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

Öte yandan Bellona Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, VAR incelemesinin ardından 90+4. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bellona Kayserispor bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, Adana Demirspor -2 puanda kaldı.

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