Adana Demirspor 0-2 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kayseri ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bellona Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.
Öte yandan Bellona Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, VAR incelemesinin ardından 90+4. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bellona Kayserispor bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, Adana Demirspor -2 puanda kaldı.