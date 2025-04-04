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Haberler Fenerbahçe Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği büyük merak konusu haline gelirken gelen o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 15:55
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Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak derbide alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu haline geldi.

Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Portekizli çalıştırıcı ile ilgili gelen o haber gündeme oturdu. Hürriyet'in derlediği, Gazeteci André Rizek'in haberine göre; Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında ilk etapta Jorge Jesus (Al-Hilal), Abel Ferreira (Palmeiras) ve Carlo Ancelotti (Real Madrid) yer alırken yapılan ilk görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Bunun üzerine Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) sürpriz bir şekilde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu da gündemine aldı.

Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Ayrıca yinen Footbom'dan derlenen haberde, Mourinho'nun Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali, ülkedeki futbolseverler ve yorumcular arasında heyecan yarattı.

Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Ateşli kişiliği ve taktiksel zekasıyla tanınan Mourinho'nun göreve getirilmesinin cesur bir değişimin sinyali olabileceği belirtilirken; Portekizli teknik adamın futbol geçmişinin yüksek beklentilere sahip bir ülke için yeterince ikna edici olduğu, deneyim ve yeteneğiyle Brezilya'nın ihtiyaç duyduğu bir teknik direktör profili olduğu yorumları yapıldı.

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