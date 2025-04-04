Gündeme bomba gibi düştü! Federasyon Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği büyük merak konusu haline gelirken gelen o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
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Ayrıca yinen Footbom'dan derlenen haberde, Mourinho'nun Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali, ülkedeki futbolseverler ve yorumcular arasında heyecan yarattı.
Ateşli kişiliği ve taktiksel zekasıyla tanınan Mourinho'nun göreve getirilmesinin cesur bir değişimin sinyali olabileceği belirtilirken; Portekizli teknik adamın futbol geçmişinin yüksek beklentilere sahip bir ülke için yeterince ikna edici olduğu, deneyim ve yeteneğiyle Brezilya'nın ihtiyaç duyduğu bir teknik direktör profili olduğu yorumları yapıldı.
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