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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananların yankıları sürmeye devam ediyor. Galatasaray'dan son olarak Fenerbahçe'nin yakın zamanda yapmış olduğu sosyal medya paylaşımına yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 15:34 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 15:49
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı'nda karşı karşıya gelen ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmesiyle sonuçlanan mücadelenin ardından yaşananların yankıları sürmeye devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahalenin ardından sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya sarı-kırmızılılardan yanıt geldi.

Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz."

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