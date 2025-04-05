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Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 5 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Döviz ve altın piyasalarındaki dalgalanmaları yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla “Dolar kaç TL oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Euro, dolar ve sterlin gibi dünyaca geçerli para birimlerinin yanı sıra, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da günün en çok araştırılan finansal verileri arasında yer alıyor. Peki, 1 dolar bugün kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? Gram altın ne seviyede? Tüm bu soruların yanıtlarını ve 5 Nisan Cumartesi güncel döviz-altın kurlarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:54
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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 NİSAN | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Nisan Cumartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

5 NİSAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 37,84 (Alış) - 38,11 (Satış)

EURO: 41,30 (Alış) - 42,05 (Satış)

STERLİN: 49,21 (Alış) - 49,46 (Satış)

1 DOLAR = 38,11 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉5 Nisan Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.709,52₺

Gram altın satış: 3.710,58₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 6.226,00₺

Çeyrek altın satış: 6.354,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 12.451,00₺

Yarım altın satış: 12.685,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 24.826,00₺

Tam altın satış: 25.272,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 25.497,00₺

Cumhuriyet altını satış: 25.892,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 25.494,00₺

Ata altın satış: 25.970,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Nisan Cumartesi günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.

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