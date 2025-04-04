Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe, Jose Mourinho hakkında Galatasaray Kulübü'nün yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını duyurdu.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır." ifadeleri yer aldı.