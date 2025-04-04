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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho için yaptığı suç duyurusunun sonucu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 18:42 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 19:40
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Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe, Jose Mourinho hakkında Galatasaray Kulübü'nün yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını duyurdu.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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