UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA'nın 49. Olağan Kongresi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapıldı. Kongrede 2023/24 sezonunda takımların elde ettiği gelirler açıklandı. İşte geçtiğimiz sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı rakamlar...
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Kongrede UEFA İcra Kurulu ve FIFA Konseyi için seçimleri de gerçekleştirildi.
UEFA, Karl-Erik Nilsson, David Gill ve Karl-Heinz Rummenigge'nin Yönetim Kurulu'nun onursal üyeleri olduğunu duyurdu.
UEFA'nın 2023-24 finansal raporu da onaylandığı kongrede Türk takımlarının geçen yıl ettiği gelirler de belli oldu.
Sabah'ın derlediği habere göre, UEFA Konferans Ligi grubunu 3. bitiren Beşiktaş, 5 milyon 187 bin Euro gelir elde etti.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe 9 milyon 34 bin Euro elde etti.
Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardında 3'üncü sırada bitirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında toplam 31 milyon 85 bin Euro'yu kasasına koydu. Ardından mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nden ise 1 milyon 276 bin Euro gelir elde etti.
Toplamda 32 milyon 361 bin Euro kazanan Galatasaray, UEFA organizasyonlarından en çok gelir elde eden Türk takımı oldu.
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