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Haberler Futbol UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA'nın 49. Olağan Kongresi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapıldı. Kongrede 2023/24 sezonunda takımların elde ettiği gelirler açıklandı. İşte geçtiğimiz sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı rakamlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 17:55
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UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

49. UEFA Olağan Kongresi, birliğe üye 55 ülke federasyon başkanı ve genel sekreteri ile yetkililerinin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sırbistan Futbol Federasyonu'nun (FSS) ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Futbolun geleceğine yönelik kararların alındığı ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlık ettiği kongrede yönetim kurulu ve üye ülkelerden gelen teklifler ve öneriler değerlendirildi.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kongrede UEFA İcra Kurulu ve FIFA Konseyi için seçimleri de gerçekleştirildi.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA, Karl-Erik Nilsson, David Gill ve Karl-Heinz Rummenigge'nin Yönetim Kurulu'nun onursal üyeleri olduğunu duyurdu.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA'nın 2023-24 finansal raporu da onaylandığı kongrede Türk takımlarının geçen yıl ettiği gelirler de belli oldu.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah'ın derlediği habere göre, UEFA Konferans Ligi grubunu 3. bitiren Beşiktaş, 5 milyon 187 bin Euro gelir elde etti.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe 9 milyon 34 bin Euro elde etti.

UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardında 3'üncü sırada bitirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında toplam 31 milyon 85 bin Euro'yu kasasına koydu. Ardından mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nden ise 1 milyon 276 bin Euro gelir elde etti.

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