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Trabzonspor'da Abdullah Avcı konuşuyor | CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da, Ruzomberok maçı öncesi Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:05 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:26
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı konuşuyor | CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da, Ruzomberok maçı öncesi Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Fizik kalitesi yüksek, her takımın oyun planının olduğu zor bir ilk maç oynadık. Güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandılar. Biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Rakip kadar bizim de pozisyonumuz vardı. Kaptanımız da o gün iyi bir performans gösterdi. Deplasmanda 2-0 kazanmak son derece önemli. Biz rakibin her sistemine göre hazırlıklarımızı yaptık. Yarın seyircimizin önünde daha iyi bir oyunla kazanıp tur atlamak istiyoruz. Umarım taraftarımızla birlikte bunun karşılığını alacağız.

Umarım güzel günleri hep birlikte yaşarız. Veriler, istatistikler tarihte hep yer alır ama benim için turu cebine almak benim için çok daha önemli. Hedeflerimize giderken maç kazanmak adımlarımızı hızlandıracaktır.

Başkan ve yönetimle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Trabzonspor'a zarar verecek bir şeyi ortaya koymak istemiyoruz. Şu an itibariyle minimum 2 yada 3 tane oyuncu almak için çalışıyoruz.

Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Onlara çok ihtiyacımız var. Geçen sene yalnız kaldığımız zamanları biliyoruz. Onlar olmadan maç keyifli olmuyor. Onlarla daha güzeliz.

Basın toplantısında söz alan Uğurcan Çakır şu ifadelere yer verdi;

Avantajlı bir skorla döndük ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu vardı. Kazanarak dönmek önemliydi. İkinci maça iyi çalıştık. Rakibimize hazırız. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılıp turu geçmek istiyoruz.

Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdim. Orada da iyi bir mücadele verdik. Orada oynayıp oynamamak çok önemli değil çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu büyük bir onur. Ondan sonra Abdullah Hocam biraz fazla izin verdi bana. Trabzonspor için elimden geleni yapıyorum. İlk maçtaki performansım da benim için güzel bir gündü. İnşallah böyle devam ederim.

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