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Trabzonspor Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 61. yaş gününü kutladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:09
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Trabzonspor Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 61. yaş gününü kutladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Bugün şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın 61. yaş günü. Mutlu yıllar Abdullah Avcı, birlikte nice yeni zaferlere." ifadesine yer verildi.

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