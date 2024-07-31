Trabzonspor Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 61. yaş gününü kutladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Bugün şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın 61. yaş günü. Mutlu yıllar Abdullah Avcı, birlikte nice yeni zaferlere." ifadesine yer verildi.
Bugün şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın 61. yaş günü! 🎂 Mutlu yıllar Abdullah Avcı, birlikte nice yeni zaferlere 🎉 pic.twitter.com/WDfwNJkon9— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 31, 2024