Büyük buluşmaya 2 gün kaldı

Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş maçında perşembe günü Ruzomberok ile Papara Park'ta karşılaşacak Trabzonspor'da bu maç için özel hazırlık yapılıyor. Yapılan bütün transferleri havaalanında coşku ile karşılaşan taraftarlar bu heyecanla sezonun ilk maçına kilitlenmiş durumda. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan dolayı ligdeki son 4 maçını seyircisinden yoksun oynayan bordo-mavililer, yeniden taraftarlarıyla buluşacağı günü iple çekiyor.

KARNAVAL GİBİ

Ruzomberok maçı karnaval havasında geçecek, bu yönde hazırlıklar yapılıyor. Bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra dolu tribünler önünde oynayıp kazanmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu konuda "Futbol taraftarlarla güzel. Umarım bu önemli maçta tribünler dolar ve biz de büyük bir coşku ile sahada güzel futbolla galip geliriz" dedi.