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Wesley Hoedt apronda

Karadeniz devi, Watford’un 30 yaşındaki sol stoperinin transferi için geri sayıma geçti. Wesley Hoedt’ın birkaç gün içinde Türkiye’ye gelip resmi imza atması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Wesley Hoedt apronda

Bordo mavili takım takım sol stoper takviyesi için geri sayıma geçti. Karadeniz devi, Championship ekibi Watford forması giyen Hollandalı Wesley Hoedt'i renklerine bağlıyor. Yönetim, 30 yaşındaki savunmacı için birkaç gün önce resmi teklif sunmuştu. Watford taraftarı 1.93 boyundaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyordu. Championship analizlerinde en iyi 11'ler arasında yer alan Hoedt ise Karadeniz devinin teklifini kabul etti. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon euro. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Çünkü Watford, tecrübeli futbolcuyu hazırlık maçı kadrosuna almadı. Bu durum transferin bittiğinin işareti olarak algılandı.

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