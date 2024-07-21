Wesley Hoedt apronda

Bordo mavili takım takım sol stoper takviyesi için geri sayıma geçti. Karadeniz devi, Championship ekibi Watford forması giyen Hollandalı Wesley Hoedt'i renklerine bağlıyor. Yönetim, 30 yaşındaki savunmacı için birkaç gün önce resmi teklif sunmuştu. Watford taraftarı 1.93 boyundaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyordu. Championship analizlerinde en iyi 11'ler arasında yer alan Hoedt ise Karadeniz devinin teklifini kabul etti. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon euro. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Çünkü Watford, tecrübeli futbolcuyu hazırlık maçı kadrosuna almadı. Bu durum transferin bittiğinin işareti olarak algılandı.