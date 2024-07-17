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Biyonik adam Edin Vişça
Fırtına'nın deneyimli yıldızı Edin Visça, Macaristan kampında yine en çok konuşulan isimlerin başında yer aldı. Uğurcan'ın yokluğunda kaptanlık görevi üstlenen Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekti. İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen 34 yaşındaki yıldız, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişça'nın her adımını takip ediyor.
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