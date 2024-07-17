Haberler Trabzonspor Biyonik adam Edin Vişça

Biyonik adam Edin Vişça

Fırtına'nın deneyimli yıldızı Edin Visça, Macaristan kampında yine en çok konuşulan isimlerin başında yer aldı. Uğurcan'ın yokluğunda kaptanlık görevi üstlenen Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekti. İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen 34 yaşındaki yıldız, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişça'nın her adımını takip ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Biyonik adam Edin Vişça
Fırtına'nın deneyimli yıldızı Edin Visça, Macaristan kampında yine en çok konuşulan isimlerin başında yer aldı. Uğurcan'ın yokluğunda kaptanlık görevi üstlenen Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekti. İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen 34 yaşındaki yıldız, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişça'nın her adımını takip ediyor.
F.Bahçe'ye İranlı gol makinesi!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…
15 Temmuz'un 8. yılında FETÖ'ye 'Turkuvaz' kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen'in Pocono'daki izini sürdü
F.Bahçe'de Ferdi için kritik plan!
İngilizler Barış Alper için kesenin ağzını açtı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Doğan'dan transfer müjdesi!
Güle güle Lahtimi
Resmi Gazete kararları 17 Temmuz 2024
Deprem mi oldu 17 Temmuz? AFAD - Kandilli son depremler
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! 01:14
F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! 01:11
G.Saray'da flaş ayrılık! G.Saray'da flaş ayrılık! 00:16
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 00:16
F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı! F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı! 00:16
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! 00:16
Daha Eski
Mbappe Real Madrid'de! Mbappe Real Madrid'de! 00:15
Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! 00:15
F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! 00:15
G.Saray'da Icardi endişesi! G.Saray'da Icardi endişesi! 00:15
G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi 00:15
Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! 00:15