Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZELEZNICAR PANCEVO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı saat 19:30'da başladı. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

CANLI SKOR: ZELEZNIAR 0-0 TRABZONSPOR | İLK YARI OYNANIYOR

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ:

Muhammet Taha, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Umut Bozok