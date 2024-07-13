Haberler Trabzonspor Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:24 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:39
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZELEZNICAR PANCEVO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı saat 19:30'da başladı. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

CANLI SKOR: ZELEZNIAR 0-0 TRABZONSPOR | İLK YARI OYNANIYOR

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ:

Muhammet Taha, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...
DİĞER
BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI CANLI İZLE | EXXEN Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın izle
Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı!
G.Saray'da rota İngiltere!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyükelçiden Trabzonspor'a ziyaret!
Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Temmuz)
Flirt Varyantı nedir? Etkileri, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, öldürücü mü?
Pendik su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (13 Temmuz)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyükelçiden Trabzonspor'a ziyaret! Büyükelçiden Trabzonspor'a ziyaret! 19:11
Wimbledon'da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon! Wimbledon'da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon! 18:42
Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! 17:49
Strasbourg - F.Bahçe | CANLI Strasbourg - F.Bahçe | CANLI 17:57
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 18:11
Zeleznicar - Trabzonspor | CANLI Zeleznicar - Trabzonspor | CANLI 18:16
Daha Eski
Göztepe'den Japon orta sahaya kanca! Göztepe'den Japon orta sahaya kanca! 15:45
Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! 16:02
Göztepe'den kötü prova! Göztepe'den kötü prova! 16:19
Napoli Buongiorno’yu renklerine bağladı! Napoli Buongiorno’yu renklerine bağladı! 16:21
Laurent Blanc'ın yeni takımı belli oldu! Laurent Blanc'ın yeni takımı belli oldu! 16:46
OĞUZ AYDIN KİMDİR? OĞUZ AYDIN KİMDİR? 16:50