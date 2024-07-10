"Şampiyonluk yarışında varız"

Burada bizim beklentilerimiz, hedeflerimiz var. Ligi kazanmak ve Avrupa Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar gidebilmek istiyoruz. Sadece o takımlar yarışta olmayacak biz de olacağız. Geldiğimizden beri çok iyi çalışıyoruz. Bir eleme maçı oynayacağız. Buna hazırlanıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Benim asıl pozisyonum 6 numara ve ben de orada oynamak istiyorum ama hocamız nerede oynamamı isterse orada oynamak zorundayım" dedi.

CHAM ÇOK İYİ OYUNCU

Mendy Trabzonspor'a transfer ihtimali olan Muhammed Cham ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Onu Fransa'dan tanıyorum. Ona karşı oynadım, iyi bir oyuncu buraya gelirse bize yardımcı olabileceğine inanıyorum."

TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR

Mendy, transfer olabileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Sadece Trabzonspor'u düşünüyorum. Burada bizim beklentilerimiz ve hedeflerimiz var. Performansımın fark edilmesi beni memnun eden bir şey ama aklım Trabzonspor'da. Teklifler gelirse tabii ki değerlendirilir.

DAHA AGRESİF OYNAMALIYIZ

Gelecek sezonki oyun yapısıyla ilgili de konuşan Batista Mendy, "Geçen sezona bakacak olursak bazı maçlarda yeteri kadar agresif olamamıştık. Bu nedenle üstünlük kuramadık. Önümüzde Avrupa karşılaşmaları var. Daha agresif olmalıyız" ifadelerini kullandı