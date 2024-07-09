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Yabancı sıkıntısı

Gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması durumunda Trabzonspor'u büyük bir sıkıntı bekliyor. Şu ana kadar 4'ü yabancı toplam 6 transfer yapan bordo-mavililerin toplamda 17 yabancı oyuncusu bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Yabancı sıkıntısı

Gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması durumunda Trabzonspor'u büyük bir sıkıntı bekliyor. Şu ana kadar 4'ü yabancı toplam 6 transfer yapan bordo-mavililerin toplamda 17 yabancı oyuncusu bulunuyor. En az 5 takviye daha planlayan Karadeniz devinde geleceklere de bağlı olarak en az 10 yabancı ile yollarını ayırması gerekecek. En ciddi yığılma ise orta sahada. Bu bölgede 8 yabancısı bulunan Trabzonspor, bunlardan sadece 5'ini Macaristan kampına götürdü. Ayrıca Gomez, Teklic ve Fernandez de kamp kadrosuna alınmadı. 6 yabancı oyuncuyu kadro dışı bırakan ve satış listesine koyan Trabzonspor'a şu ana kadar teklif gelmedi.

MALİYETLERİ EL YAKIYOR

Gelecek sezonun kadro planlamasında dünüşülmeyen oyuncuların maliyeti 18.2 milyon euro'yu buluyor. Yönetim bu paradan kurtulmak için yoğun çaba gösteriyor.

Toplam Maliyet

Gomez: 6.7 milyon euro Lahtimi: 2.2 milyon euro Fernandez: 3.3 milyon euro Kourbelis: 2.9 milyon euro Teklic: 3.1 milyon euro

Genel Toplam: 18.2 milyon euro

MAXI GOMEZ

Gomez'in toplam maliyeti 6.7 milyon euro. Uruguaylı forvetin bonservis bedeli 3 milyon euro, yıllık ücreti 1 milyon 750 bin euro, imaj ücreti 1 milyon 250 bin euro, performans bedeli 150 bin euro ve menajerlik bedeli ise tam 560 bin euro.

MONTASSER LAHTIMI

Lahtimi'nin Trabzonspor'a toplam maliyeti 4 yıllık sözleşme süresince 2 milyon 225 bin euro. 23 yaşındaki Faslı kanada 300, 325, 400 ve 600 bin euro yıllık ücret ödenecek. Fath Union Sport'a da 600 bin euro bonservis ödenmişti.

JOAQUIN FERNANDEZ

Fernandez'in geçen yılki ücreti 1.3 milyon euro'ydu ama oyuncuya ekstra olarak 600 bin euro imza parası ödendi. Bu yıl 1.4 milyon euro alacak olan İspanyol stoperin Trabzonspor'a toplam maliyeti 3.3 milyon euro'yu buluyor.

DIMITRIS KOURBELIS

Yunan orta saha Dimitris Kourbelis'in Trabzonspor kulübüne 3 yıllık maliyeti 2.9 milyon euro. Geçen yıl 900 bin euro, bu sezon 1 milyon euro alacak olan Kourbelis'e opsiyonu kullanılırsa önümüzdeki sezon 1.1 milyon euro ödeme yapılacak.

TONIO TEKLIC

Tonio Teklic'in Trabzonspor'a 3 yıllık maliyeti ise 3.1 milyon euro. Varazdin'e 1 milyon euro ödenerek satın alınan Teklic'e sırasıyla 600, 700 ve 800 bin euro yıllık ücret ödenecek. 24 yaşındaki Hırvat sağ kanadın maliyeti de çok yüksek.

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