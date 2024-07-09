Çok yönlü transferler

Karadeniz devi transfer sezonuna hızlı başlayarak 6 takviye yaptı. Nokta atışı isimler almak isteyen bordo-mavililer; Nwakaeme, Ozan Tufan, Draguş, Barisic, Lundstram ve Cihan Çanak'ı renklerine kattı. Söz konusu isimlerin hepsinin farklı mevkilerde de görev yapabilmeleri dikkat çekti. Abdullah Avcı, yeni transferin çok yönlü olmasına dikkat ediyor. Nwakaeme sol kanat ve forvette, Draguş sol kanat, forvet ve 10 numarada, Ozan Tufan 10 numara, orta saha ve ön liberoda, Lundstram ön libero ve merkez orta sahada, Barisic sol bek ve sol kanatta, Cihan Çanak ise sol kanat, sağ kanat ve 10 numarada

AVANTAJLI OLUR

Avcı çok yönlü oyuncu tercihinin nedenini şöyle açıkladı: "Günümüz futbolunda bir futbolcunun bir mevkide oynaması şeklinde bir şey yok. Farklı mevkilerde oynamak bir futbolcunun avantajı olur, teknik direktörünün de elini güçlendirir."