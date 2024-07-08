TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Onuachu için geri sayım! Bonservisiyle gelecek

Trabzonspor geçtiğimiz sezon bordo- mavili forma altında başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu'nun transferinde en ciddi kulüp olarak girişimlerini sürdürüyor. Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak için yapılan girişimlerden istediği sonucu alamayan Fırtına, yeni bir öneriyi gündeme getirdi. Southampton'a kalıcı transferi içeren teklif yapıldı. İngiliz ekibi, ilk kiralama teklifini reddetmişti. Ancak Onuachu'nun tapusunu almayı içeren teklifi değerlendirecekler.

PAZARLIKLARLA FİYATI AŞAĞI DÜŞÜYOR

Onuachu'nun transfer ücreti başlangıçta Southampton tarafından 15 milyon euro olarak belirlenmişti, ancak bu rakam Trabzonspor için yüksek olarak kabul edildi. Daha sonra ise yapılan görüşmelerde bu rakamın daha aşağı seviyelere çekildiği ancak bordo-mavililerin hala pazarlıklarla bu rakamı düşürmek istediği öğrenildi. Ayrıca Onuachu, kulüp yetkilileriyle sürekli iletişimde. 30 yaşındaki forvet, son durum hakkında bilgi alıyor. Southamptan'a Trabzonspor'a gitme konusundaki arzusunu sıklıkla vurguluyor. Artık transferde anlaşılmasını bekliyor.

Geçen sezon formasını giydiği Trabzonspor'da 25 maça çıkan Paul Onuachu, 17 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı, ayrıca 4 asist yapmayı başardı.