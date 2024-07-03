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Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi! Transferi yalanlandı

Mısır basını, 29 yaşındaki sol kanadın Al Ahli’ye transferi için Mısır Spor Bakanı Sobhi’nin bizim spor bakanımız Bak’ı aradığını öne sürdü. Bu iddia hemen yalanlandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi! Transferi yalanlandı

Trezeguet krizi yaşanıyor... Mısır basınından Telegraph Egypt'e konuşan bir kaynağa göre, Trezeguet'nin Al Ahliye'ye transferi için Mısır Spor Bakanı Ashraf Sobhi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı ve yardım istedi. Sobhi'nin Bak'tan Trabzonspor'un bu transfere kolaylık sağlaması için Bak'tan ricada bulunduğu belirtildi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise konu ile ilgili "Bakan Osman Aşkın Bak'a herhangi bir talep ulaşmadı. Bizi aradığı iddiaları külliyen yalandır" dedi. Al Ahli, Trezeguet için Fırtına ile temas halinde.

11 GOL ATTI, 6 ASIST YAPTI

Trezeguet geçen sezon bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda toplamda 28 maça çıktı. Mısırlı sol kanat söz konusu 28 karşılaşmada 11 gol attı, 6 da asist yaptı. Fırtına ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro. Yönetimin beklentisi 10 milyon euro.

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