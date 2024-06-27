TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Vavro harekatı! Guardiola hayran kalmıştı

6 transferle şov yapan Karadeniz devi, stoper takviyesi için de 4 koldan girişim yapıyor. Başkan Ertuğrul Doğan, önceki gün A Spor'a telefonla bağlanarak, "Samuel Gigot ile ilgileniyoruz. Onu almak istiyoruz ama bu maliyetlerle bu iş mümkün gibi gözükmüyor" diyerek hem Fransız savunmacıyı doğrulamış hem de indirim beklediklerini açıklamıştı. Bonservisi için Marsilya yönetimi ile anlaşma sağlanan 30 yaşındaki oyuncunun indirim yapması bekleniyor. Ancak bu sürenin uzaması üzerine bordo mavili kulüpte, alternatif isimlerle de temaslar başladı.

SLOVAKYA MİLLİ TAKIMI'NDA

Bordo mavililer, ilk etapta Danimarka ekibi Kopenhag forması giyen 28 yaşındaki stoper Denis Vavro'yu gündemine aldı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Slovakya Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden 1.89 boyundaki futbolcu için ilk temas gerçekleştirildi. Gigot defterini tamamen kapatmayan yönetimin iki transfer için görüşmeleri aynı anda yürüteceği öğrenildi. Kopenhag ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Vavro'nun piyasa değeri ise 4 milyon euro.

GUARDİOLA HAYRAN KALMIŞTI

M. City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından dünyaca ünlü hoca Guardiola, Vavro'ya övgüler yağdırmıştı. Guardiola, "Kopenhag'ın iki stoperini de çok beğendim. Ama özellikle Vavro, pas yeteneğiyle beni çok etkiledi. Kendisini takdir ettim. Çok nitelikli bir pas oyunu ortaya koydu" demişti.