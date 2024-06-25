TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Marcelino Nunez'e yeni teklif!

Transfere hızlı giren Trabzonspor, 1 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampı öncesi iyice vites artırdı. Orta sahaya üst düzey bir oyuncu almak isteyen bordo-mavililer, Marcelino Nunez konusunda yoğun uğraş veriyor. Norwich forması giyen 24 yaşındaki Şilili yıldıza, hem scout ekibi hem de teknik direktör Abdullah Avcı tam not verdi. Nunez'in orta alandaki eksik parçayı tamamlayacağı düşünülürken, kısaorta vadede önemli bonservis kazancı sağlayabileceği de öngörülüyor. İlk etapta 3.5 milyon euro'luk teklif yapan yönetim, rakamı yükseltti ve 4.5 milyon euro'ya çıkardı. İngiliz ekibiyle yoğun şekilde pazarlıklar devam ederken, Nunez'le de temaslar sürüyor.

DİNAMİK VE TEKNİK BİR İSİM

26 kez Şili Milli Takımı'nın formasını giyen ve 5 gol atan Nunez'in Championship ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor. İngiliz kulübünün bonservis beklentisini henüz yüksek seviyelerde tuttuğu öğrenilirken, Trabzonspor rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Merkezde 6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapan Nunez, dinamizmi, top tekniği ve mücadelesiyle öne çıkıyor.