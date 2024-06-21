Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Cihan Çanak ile anlaşma sağladı!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Cihan Çanak ile anlaşma sağladı!

Son dakika haberi: Trabzonspor, Standard Liege'de oyayan 19 yaşındaki Cihan Çanak ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 15:09 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 16:11
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Cihan Çanak ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de transferin en hızlı takımı konumunda yer alan Trabzonspor, flaş bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Bordo mavililerin, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic ve John Lundstram'dab sonra bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Aspor'un haberine göre; Fırtına'nın, Standart Liege forması giyen 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak ile anlaşma sağladığı belirtildi.

CİHAN CANAK KİMDİR?

Standart Liege takımında Forvet mevkinde forma giyen Cihan Canak, 24 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve kilo olan Cihan Canak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Slovakya - Ukrayna | CANLI
Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mourinho'dan bomba Dzeko kararı! Boşnak oyuncuya şok...
İstanbul'a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | YOL DURUMU
Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları
F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!
Orsic yeni sezon öncesi umutlu konuştu!
TRT1 CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın FULL HD izle - TRT1 EURO 2024 canlı izle
TOKİ'ye başvuranlar DİKKAT! Resmi açıklama geldi | İşte başvuru ve inşaatlarda son durum
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 HAZİRAN rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic yeni sezon öncesi umutlu konuştu! Orsic yeni sezon öncesi umutlu konuştu! 15:16
Trabzonspor 19 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı! Trabzonspor 19 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı! 15:09
'Bizim Çocuklar' liderlik aşkına! İşte Portekiz maçı 11'i 'Bizim Çocuklar' liderlik aşkına! İşte Portekiz maçı 11'i 15:02
Milliler Portekiz maçı hazırlıklarını sürdürdü! Milliler Portekiz maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:30
Baggio hırsızların saldırısına uğradı! Baggio hırsızların saldırısına uğradı! 14:19
Türkyie - Polonya maçı bilgileri! Türkyie - Polonya maçı bilgileri! 14:05
Daha Eski
F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! 13:43
Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları 13:39
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 13:26
Belçika - Romanya maçı ne zaman? Belçika - Romanya maçı ne zaman? 13:05
Cimbom'dan F.Bahçe'ye 2. çalım! Cimbom'dan F.Bahçe'ye 2. çalım! 12:49
Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu 12:14