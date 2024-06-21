TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Cihan Çanak ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de transferin en hızlı takımı konumunda yer alan Trabzonspor, flaş bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Bordo mavililerin, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic ve John Lundstram'dab sonra bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Aspor'un haberine göre; Fırtına'nın, Standart Liege forması giyen 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak ile anlaşma sağladığı belirtildi.

CİHAN CANAK KİMDİR?

Standart Liege takımında Forvet mevkinde forma giyen Cihan Canak, 24 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve kilo olan Cihan Canak, Sol ayağını kullanmaktadır.