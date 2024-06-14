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Trabzonspor'dan Adam Buksa harekatı!

Son dakika: Hücum hattını güçlendirecek Trabzonspor'da, tanıdık bir ismi gündeme aldı. Bordo-mavililer, geçen sezon Antalyaspor formasıyla dikkat çeken Adam Buksa için teklif sundu. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'dan Adam Buksa harekatı!

Bonservisi Fransa'nın Lens kulübünde olan 27 yaşındaki forvetin, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Bordo-mavililer, direkt satın alma veya satın alma opsiyonlu kiralama önerilerini ileterek yanıt beklemeye başladı. Geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta 16 gol atarak dikkat çeken Buksa da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Polonyalı golcünün transferi EURO 2024'ten sonuçlandırılmak isteniyor.

İMZALAR ATILIYOR

Stadyum isim sponsoru Papara ile iş birliği genişliyor. Papara, yeni göğüs sponsoru olacak. Bugün 15.00'te Başkan Ertuğrul Doğan ve Papara CEO'su Emre Kenci'nin katılacağı törende imzalar atılacak.

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