TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'ya Kouyate önerisi! Son karar Abdullah Avcı'nın

Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi sona eren ön libero Cheikhou Kouyate, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. 34 yaşında 1.89 boyunda olan Senegalli ön liberonun menajerinin, bordo-mavili kurmayları arayıp, "Trabzonspor'un o bölgedeki eksiğini biliyoruz. İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak da bütçenizi zorlayacak bir transfer olmaz" dedikleri kaydedildi. Kariyerinde Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi önemli kulüplerin formasını giyen Kouyate, 90 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı ve 4 gol kaydetti. Geride kalan sezon Nottingham'da 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı. Gol ve asit katkısı veremedi.