Ahmet Beşir: Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trabzonspor ile dolu yaşamını, anılarını, hedeflerini ve kulübün sağlık sistemindeki yapılanmayı bordo-mavili kulübün dergisine anlattı. Beşir, "Konu sağlık olunca Başkanımız Ertuğrul Doğan başta olmak üzere tüm yönetim kurulundan sürekli desteklendik, önümüz açıldı. Gerek kulüp doktorlarımız gerekse birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın istihdamı, çalışma şartları ve sağlıkla ilgili verilecek kararlar dahil pek çok konuda görüşler alındıktan sonra, izlenecek yolun ve yöntemin sistematiğini belirleyerek bir kurum kültürü oluşmasını sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi Trabzonspor olan biri olarak burada görev yapmak benim için çok büyük gurur" diyen Beşir, "Hayatımın her anını Trabzonspor' ile yaşayan, hatta hastalarım ve öğrencilerimle sıklıkla Trabzonspor sohbetleri yapan bir hekimim. Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

EN BÜYÜK GURUR

Trabzonspor'dan duygusal olarak beslenen birisi olduğunu söyleyen Beşir, şunları kaydetti:

"Yönetimde olsam da olmasam da Trabzonspor için her zaman görev yapmaya hazırım. Hayatımın her anını Trabzonspor ile yaşayan, hatta hastalarım ve öğrencilerimle sıklıkla Trabzonspor sohbetleri yapan bir hekimim. Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir. 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğumuz dönemde yedek yönetici olarak çalışmanın gururunu yaşıyorum. Sonrasında yapılan genel kurulun ardından asil yönetici oldum. Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki yönetimde Sağlık Kurulu Başkanlığı görevi bana verildi. Her şeyi Trabzonspor olan biri olarak burada görev yapmak benim için çok büyük gurur. Ben Trabzonspor'dan duygusal olarak beslenen biriyim. Yönetimde olsam da olmasam da Trabzonspor için her zaman görev yapmaya hazırım."

"ŞEHİR KÜÇÜK AMA GÜCÜ ÇOK BÜYÜK"

Trabzonspor'un başarılı ve hak ettiği şampiyonluklarla dolu bir gelecek düşündüğünü söyleyen Beşir, "Hak etmediğimiz bir başarıyı asla istemem. Gelecek neslin Trabzonspor'un değerini koruması, yaşatması, daha ileriye taşıması, bu aidiyet duygusunu hiçbir zaman kaybetmemesi, Trabzonspor kimliğini her zaman en üst düzeyde temsil etmesi, bulunduğu ortamda hissettirmesi, Trabzonspor'un sürekli büyümesi ve gelişmesi en büyük beklentim. Ve en büyük hayalim, Trabzonspor'un bir gün Şampiyonlar Ligi finali oynaması ve kazanması. Bu şehir küçük ama gücü çok büyük, bunu bir gün başaracak mutlaka" değerlendirmesinde bulundu.

ALTYAPI İLE ENTEGRELİ MODERN SİSTEM

Bordo-mavili kulüpte A Takım ve diğer branşlarda çok başarılı bir sağlık ekibinin görev yaptığını ifade eden Beşir şunları söyledi:

"Sponsorluğumuzla birlikte oldukça iyi işleyen mevcut yapıya ek olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde belirli branşlardaki öğretim üyeleri ile bir kurul oluşturarak gerektiğinde iletişime geçiyoruz. Gelinen noktada doktorlarımız, diyetisyenlerimiz, fizyoterapist ve psikologlarımızın, Türkiye'de çeşitli üniversitelerdeki sempozyumlara branşlarıyla ilgili konuşma daveti alarak oralarda kulübümüzü temsil etmesi bizim için çok gurur verici bir durum. Üst düzey dünya kulüplerdeki sağlık sistemi yönetimini yakından takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili A takım doktorumuz Halil Polat ve diğer doktorlarımız özellikle Avrupa kulüplerinin sağlık altyapılarını sürekli inceliyor. Biz de eksik olduğumuz konularda o düzeyi yakalamak için büyük gayret gösteriyoruz. A takımdan altyapıya kadar tüm sporcuların performansının, sakatlık durumlarının tespit edildiği, kişisel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin yakından takip edildiği ve kayıt altına alındığı bir yapılanma içerisindeyiz. Altyapıdaki bir sporcumuzun A Takıma kadar tüm süreçlerinin takibinin yapıldığı en gelişmiş programları uyguluyoruz. Tüm sonuçlar, gerek A takım gerekse altyapıdaki ilgili birimlerle düzenli olarak yapılan toplantılarda tartışılıyor. Özellikle Özkan Sümer Futbol Akademisi ile koordineli olarak çalışıyoruz. Bu sisteme, bilimin ışığında teknolojiyi de entegre ettiğimizde, Trabzonspor'un geleceği olan yavrularımızın gelişimi daha sağlıklı olacaktır."

"GÖZLERİMİ TRABZONSPOR İLE AÇTIM"

Trabzon'u ve Trabzonspor'u tam anlamıyla tanımayan insanların yaptığı acımasız eleştirileri kabullenmediğini ifade eden Beşir, "Trabzon birçok konuda büyük potansiyele sahip özel bir şehirdir. En büyük potansiyeli de umudunun bittiği yerde inadıyla mücadele eden bir insan yapısına sahip olmasıdır. Bu özelliğini her konuda öne çıkartır. Şampiyonlukları çocukluğunda görmüş, efsanelerle bir arada bulunmuş, onların evinde yemek yemiş, sohbet etmiş, Ertuğrul Doğan ile yan yana apartmanlarda büyümüş ayrıca şampiyonluk yaşayan bir takımda yönetici olan ve bütün kademelerinde görev yapan bir babanın evladı olarak, Trabzonspor ile her zaman iç içe oldum. Tabiri caizse, ben gözlerimi Trabzonspor ile açtım. Trabzonspor hayatımda her zaman büyük bir yer tutuyor. Bu hiç değişmedi, değişmez. Şu anda da, bir süre sonra tıp fakültesini bitirerek doktor olacak olan oğlum Ahmet Eren ile Trabzonspor maçlarına gitmek hayatımın en keyifli anları" diyerek sözlerini tamamladı.