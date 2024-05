Gurbetçiavına çıkan bordo-mavililer, Hollanda ekibi Utrecht 'te forma giyen Can Bozdoğan 'la görüşmelerini sürdürüyor. Abdullah Avcı 'nın ısrarla istediği 23 yaşındaki orta sahada önemli mesafe kat edildi. Daha önce Beşiktaş 'ta oynayan ve 2026'ya kadar kontratı olan Can da Fırtına için can atıyor.