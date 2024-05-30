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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Okay Yokuşlu! Yuvaya dönecek mi?

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Daha önce Trabzonspor forması giyen ve kulübüne bonservis bedeli kazandırarak Celta Vigo'nun yolunu tutan Okay Yokuşlu için Karadeniz ekibi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Okay Yokuşlu! Yuvaya dönecek mi?

Karadeniz devinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon için "Daha hızlı, daha agresif, daha baskılı, daha temaslı bir oyun ortaya koymak istiyoruz" açıklamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu özellikleri taşıyan Okay Yokuşlu ile Can Bozdoğan'ı istediği belirtildi. Okay, 2018 yazında Trabzonspor'a 6 milyon euro kazandırarak Celta Vigo'ya imza atmıştı. 6. yılını geride bıraktığı Avrupa serüveninde son iki sezonunu Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da geçiren 30 yaşındaki orta saha, yeniden yuvaya dönebilir. Okay, A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosuna da davet edildi. Okay'ın Birmingham şehrinin takımı ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

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