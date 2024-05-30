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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'un Cham ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Bordo-mavili yöneticiler, 23 yaşındaki 10 numara için Clermont’a yeni bir teklif sundu ve bonservis ücretini 4 milyon euro’ya yükseltti. Cham anlaşmayı beklemeye geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'un Cham ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Fırtına, Muhammed Cham için bastırıyor. Karadeniz devi, 23 yaşındaki 10 numara için kulübü Clermont'a yeni bir teklif sundu. Yeni öneride taksitler halinde ödenmek koşuluyla bonservis ücreti 4 milyon euro'ya yükseltildi. 1.80 boyundaki yıldız için şu ana kadar yapılan en iyi teklif bu ve Trabzonspor oyuncunun da gelme isteğini kullanarak bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Cham ise sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarında oluşan belirsizliğin giderilmesi konusundaki dileklerini dile getiriyor. Ofansif orta saha ve sol kanat bölgelerinde oynayabilen Avusturyalı yıldız, bu sezon 35 maçta 8 gol 4 asistlik katkı sağladı. Clermont ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Cham, Avusturya Milli Takımı'nın formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi.

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