TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına gutbetçi avında! İşte Abdullah Avcı'nın istediği o isim

Avrupa'daki gurbetçi oyuncular üzerinden ilerlenirken, listedeki öncelikli oyucular; Cihan Çanak ve Can Bozdoğan. Ümit Milli Takım'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, hem kanatta hem de 10 numarada görev yapıyor. Standard Liege'de oynayan Cihan, aslen Trabzonlu ve kulübünde de 61 numarayı giyiyor. Trabzonspor, sonraki satış potansiyelini de yüksek gördüğü için bu oyuncuyu mutlaka takıma kazandırmak istiyor. Avcı'nın çok istediği diğer bir futbolcu da Can Bozdoğan... Daha önce Beşiktaş'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha, şu anda Utrecht'te. Can, bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Her iki isim konusunda da kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Bonservis açısından Çanak'ın transferi daha maliyetli gözükse de ciddi uğraş söz konusu. 6 ve 8 numarada görev yapan 23 yaşındaki yıldız ile de temas kuruldu.