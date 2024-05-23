Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Süper Lig'i 3. bitirmeyi garantilerken Abdullah Avcı sezonu kupayla tamamlamak istiyor. İşte Avcı'nın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i... TS SPOR HABERLERİ
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