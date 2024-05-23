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Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Süper Lig'i 3. bitirmeyi garantilerken Abdullah Avcı sezonu kupayla tamamlamak istiyor. İşte Avcı'nın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Sezon boyunca müthiş bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda beklenen gün geldi. Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde karşı karşıya geliyor. Türk futbolunun iki dev takımı, tam 33 yıl sonra kupa finalinde karşılaşacak. Beşiktaş 11'inci, Trabzonspor ise 10'uncu kez kupayı kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edecek. İşte Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin muhtemel 11'i

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Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

MEUNIER

Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

MENDY

Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

DENSWIL

Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

EREN ELMALI

Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

BERAT ÖZDEMİR

Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

UMUT GÜNEŞ

Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

ENIS BARDHI

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