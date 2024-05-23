Trabzonspor'da tek yol kupa! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Sezon boyunca müthiş bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda beklenen gün geldi. Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde karşı karşıya geliyor. Türk futbolunun iki dev takımı, tam 33 yıl sonra kupa finalinde karşılaşacak. Beşiktaş 11'inci, Trabzonspor ise 10'uncu kez kupayı kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edecek. İşte Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin muhtemel 11'i