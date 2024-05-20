Sakın hata yapmayın

Trabzonspor, perşembe günü Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi iki kulüp de hakemlerle ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş yöneticilerinin Hatayspor sınavının ardından kupa finaline yönelik hakem açıklamasından sonra bordo-mavililer karşılık verdi. Resmi siteden Başakşehir karşılaşmasında Fountas'a yapılan penaltının verilmediği an görüntülü olarak paylaşılarak, "Perşembe günü sakın yanlış yapmayın" denildi. Yönetimin ayrıca önümüzdeki günlerde de bu konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

ELMALI HIRS KÜPÜ

Başakşehir galibiyetine en çok sevinen isimlerden birisi Eren Elmalı oldu. 23 yaşındaki sol bek hem atılan gol sonrası hem de maçın ardından yaşadığı coşkuya dair sosyal medyadan birçok paylaşımda bulundu. Elmalı bir paylaşımda, "Seninle her yola giderim ben ölümüne" dedi, taraftar beğeni yağmuruna tuttu.