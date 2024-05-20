Haberler Trabzonspor Sakın hata yapmayın

Sakın hata yapmayın

Fırtına, Beşiktaş yönetimin kupa finali öncesi hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaya karşılık vererek, “Sakın hata yapmayın” uyarısında bulundu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakın hata yapmayın

Trabzonspor, perşembe günü Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi iki kulüp de hakemlerle ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş yöneticilerinin Hatayspor sınavının ardından kupa finaline yönelik hakem açıklamasından sonra bordo-mavililer karşılık verdi. Resmi siteden Başakşehir karşılaşmasında Fountas'a yapılan penaltının verilmediği an görüntülü olarak paylaşılarak, "Perşembe günü sakın yanlış yapmayın" denildi. Yönetimin ayrıca önümüzdeki günlerde de bu konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

ELMALI HIRS KÜPÜ

Başakşehir galibiyetine en çok sevinen isimlerden birisi Eren Elmalı oldu. 23 yaşındaki sol bek hem atılan gol sonrası hem de maçın ardından yaşadığı coşkuya dair sosyal medyadan birçok paylaşımda bulundu. Elmalı bir paylaşımda, "Seninle her yola giderim ben ölümüne" dedi, taraftar beğeni yağmuruna tuttu.

Toroğlu'dan flaş F.Bahçe sözleri!
Çakar'dan derbi hakemine sert sözler!
DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım!
G.Saraylılara şampiyonluk hediyesi! İşte Cimbom'un yeni çileği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Avcı rüzgarı!
Fırtına'dan Zidane bombası! Görüşmeler başladı
Bugün kabine toplantısı var mı?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:41
Koç, Baki’ye saldırdı Koç, Baki’ye saldırdı 00:40
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:31
F.Bahçeli futbolculardan küfürlü sevinç! F.Bahçeli futbolculardan küfürlü sevinç! 00:21
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım! 00:21
Derbi sonrası skandal görüntüler! Derbi sonrası skandal görüntüler! 00:21
Daha Eski
F.Bahçeli futbolcular sahanın ortasında bayrak açtı! F.Bahçeli futbolcular sahanın ortasında bayrak açtı! 00:20
Maç sonrası bir olay daha! Bu kez yöneticiler... Maç sonrası bir olay daha! Bu kez yöneticiler... 00:20
Toroğlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! Toroğlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! 00:20
Djiku'ya gösterilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı Djiku'ya gösterilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:20
Filenin Sultanları set vermeden kazandı Filenin Sultanları set vermeden kazandı 00:20
G.Saray'ı eleyen Karşıyaka Efes'in rakibi oldu G.Saray'ı eleyen Karşıyaka Efes'in rakibi oldu 00:20